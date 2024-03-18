Вездеход, мотопомпы и янтарь: на Ривненщине разоблачили старателей

Во время незаконного промысла правоохранители в Сарненском районе Ровенской области разоблачили янтарокопателей. С места происшествия были изъяты вездеход, мотопомпа и камни янтаря-сырца. Об этом сообщает полиция Ровенской области, пишет УНН.

Так, около 16 часов 16 марта во время отработки территорий по недопущению совершения преступлений в сфере окружающей среды в урочище "Связь" близ села Томашгород правоохранители обнаружили 18-летнего местного жителя, который с помощью мотопомпы добывал янтарь, - говорится в сообщении.

Детали

Еще двух жителей села Переброды вблизи лесного массива ориентировочно в 06:30 сегодня, 18 марта, разоблачили оперативники отделения полиции №2 (г. Дубровица) Сарненского РВП совместно с сотрудниками УСБУ региона. С места происшествия правоохранители изъяли вездеход, на прицепе которого - мотопомпа, 10 канистр с горючим и камни янтаря-сырца.

Факты добычи "солнечного" камня задокументировали сотрудники полиции на Рокитнівщині и Дубровиччині: продолжаются досудебные расследования по ч.1 ст. 240-1 Уголовного кодекса Украины.

Напомним

В декабре прошлого года в Ровенской области во время 17 обысков, связанных с незаконной добычей и торговлей янтарем, правоохранители изъяли более 100 кг янтаря и соответствующее оборудование для его добычи.