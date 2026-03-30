Хранитель

Ветеринар рассказал о состоянии оленя Бориса, которого накануне сбил автомобиль в Ровенской области

Киев • УНН

 • 508 просмотра

Ветеринар сообщил об отсутствии угрозы жизни животного и возможности избежать операции. Олень восстанавливается в привычной среде после перелома.

Состояние оленя Бориса, пострадавшего на прошлой неделе в результате ДТП в Ровенской области, стабилизировалось. Угрозы его жизни нет. Об этом говорится в видео, которое опубликовал в Facebook мастер леса Ричицкого лесничества, который занимается оленем, Руслан Христюк, пишет УНН.

Детали

Как сообщил ветеринарный врач Иван Полховский, оказывающий помощь оленю, состояние животного стабилизировалось.

У Бориса был перелом без смещения, и на заживление нужно время. По мнению ветеринара, если состояние не изменится, то, скорее всего, удастся обойтись без операции.

По словам ветеринара, транспортировка для состояния оленя была бы хуже, чем восстановление в привычной среде.

Напомним

В Заречном в Ровенской области 28-летняя женщина на автомобиле без фар сбила оленя-талисмана и скрылась.

Полицейские установили, что к указанному ДТП причастна 28-летняя местная жительница, которая ехала на автомобиле Mercedes без включенного света фар. Водитель объяснила сотрудникам полиции, что скрылась с места происшествия, потому что испугалась. Поврежденный легковой автомобиль правоохранители обнаружили по месту ее жительства. Согласно осмотру, водитель легкового автомобиля была трезва.

Сотрудники полиции составили на нарушительницу три админматериала: по ст.124 (ДТП механика), ч.1 ст.126 (управление транспортным средством без страхового полиса) и ст.122-4 (оставление места ДТП) КУоАП.

Ольга Розгон

Общество
Животные
Дорожно-транспортное происшествие
Ровненская область
Facebook