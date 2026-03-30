З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент
"П'ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічі
Ветеринар розповів про стан оленя Бориса, якого напередодні збило авто на Рівненщині

Київ • УНН

 • 1556 перегляди

Ветеринар повідомив про відсутність загрози життю тварини та можливість уникнення операції. Олень відновлюється у звичному середовищі після перелому.

Стан оленя Бориса, який минулого тижня постраждав унаслідок ДТП на Рівненщині, стабілізувався. Загрози його життю немає. Про це йдеться у відео, яке оприлюднив у Facebook майстер лісу Річицького лісництва, який опікується оленем, Руслан Христюк, пише УНН.

Як повідомив ветеринарний лікар Іван Полховський, який надає допомогу оленю, стан тварини стабілізувався.

У Бориса був перелом без зміщення, і на загоєння потрібен час. На думку ветеринара, якщо стан не зміниться, то, найімовірніше, вдасться обійтися без операції.

За словами ветеринара, транспортування для стану оленя було б гіршим, ніж відновлення в звичному середовищі.

У Зарічному на Рівненщині 28-річна жінка на авто без фар збила оленя-талісмана та втекла.

Поліцейські встановили, що до вказаної ДТП причетна 28-річна місцева жителька, яка їхала автомобілем Mercedes без увімкненого світла фар. Кермувальниця пояснила працівникам поліції, що втекла з місця події, бо злякалася. Пошкоджений легковик правоохоронці виявили за місцем її проживання. Відповідно до огляду водійка легковика була твереза.

Працівники поліції склали на порушницю три адмінматеріали: за ст.124 (ДТП механіка), ч.1 ст.126 (керування транспортним засобом без страхового поліса) та ст.122-4 (залишення місця ДТП) КУпАП.

Ольга Розгон

Суспільство
Тварини
Дорожньо-транспортна пригода
Рівненська область
Facebook