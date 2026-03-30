Ветеринар розповів про стан оленя Бориса, якого напередодні збило авто на Рівненщині

Стан оленя Бориса, який минулого тижня постраждав унаслідок ДТП на Рівненщині, стабілізувався. Загрози його життю немає. Про це йдеться у відео, яке оприлюднив у Facebook майстер лісу Річицького лісництва, який опікується оленем, Руслан Христюк, пише УНН.

Як повідомив ветеринарний лікар Іван Полховський, який надає допомогу оленю, стан тварини стабілізувався.

У Бориса був перелом без зміщення, і на загоєння потрібен час. На думку ветеринара, якщо стан не зміниться, то, найімовірніше, вдасться обійтися без операції.

За словами ветеринара, транспортування для стану оленя було б гіршим, ніж відновлення в звичному середовищі.

У Зарічному на Рівненщині 28-річна жінка на авто без фар збила оленя-талісмана та втекла.

Поліцейські встановили, що до вказаної ДТП причетна 28-річна місцева жителька, яка їхала автомобілем Mercedes без увімкненого світла фар. Кермувальниця пояснила працівникам поліції, що втекла з місця події, бо злякалася. Пошкоджений легковик правоохоронці виявили за місцем її проживання. Відповідно до огляду водійка легковика була твереза.

Працівники поліції склали на порушницю три адмінматеріали: за ст.124 (ДТП механіка), ч.1 ст.126 (керування транспортним засобом без страхового поліса) та ст.122-4 (залишення місця ДТП) КУпАП.