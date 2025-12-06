$42.180.00
Ветераны заплатили кровью за собственное государство и имеют право строить его. Билецкий анонсировал запуск Ветеранского корпуса

Киев • УНН

 236 просмотра

Ветеранский корпус объединяет военнослужащих и ветеранов для взаимоподдержки и участия в развитии бизнеса, науки, образования и общества. Первым шагом является опрос для выяснения потребностей военных для возвращения к гражданской жизни.

Ветераны заплатили кровью за собственное государство и имеют право строить его. Билецкий анонсировал запуск Ветеранского корпуса

Третий армейский корпус Андрея Билецкого объединяет военнослужащих и ветеранов, чтобы трансформировать приобретенный в армии опыт для развития бизнеса, науки, образования и общества, передает УНН.

Ветеранский корпус — это сообщество, которое объединит военных и ветеранов, независимо от подразделения для взаимоподдержки, адаптации и участия воинов в будущем страны. Голос ветеранов должен быть услышан в ключевых вопросах развития общин и государства.

Ветеран не должен оказаться на обочине. Его опыт, лидерство, решимость должны стать частью послевоенной жизни. В бизнесе, науке, политике или образовании. Именно для этого мы создаем ветеранский корпус. Здесь военные и ветераны объединяются, поддерживают друг друга, становятся строителями новой Украины 

— заявил бригадный генерал, командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий.

Первый шаг на пути создания Ветеранского корпуса — опрос для ветеранов и действующих военнослужащих о том, что реально нужно военным для уверенного возвращения в гражданскую жизнь.

Оставить отзыв и предложение военные, ветераны и их семьи могут по ссылке: https://veterans.ab3.army/

В Украине сотни тысяч людей прошли нынешнюю войну. Еще сотни тысяч проходят ее сейчас. Они заплатили кровью за собственное государство. И теперь имеют право и обязанность строить его дальше 

— сказал Билецкий.

Лилия Подоляк

ОбществоПолитика
Андрей Билецкий
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Украина