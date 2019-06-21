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Ветеран АТО: теперь мы знаем, куда Суркис тратил наш военный сбор

Киев • УНН

 • 24047 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Президент ФК “Динамо” (Киев) Игорь Суркис не платит военный сбор на нужды армии в полном объеме. За пять лет его долг перед военными составляет уже порядка 30 млн грн. Об этом в своем авторском блоге написал ветеран АТО (81-я аэромобильная бригада) Сергей Белошицкий, передает УНН.

Ветеран АТО: теперь мы знаем, куда Суркис тратил наш военный сбор

Но, по его словам, эта цифра — ничтожно мала, по сравнению с 417 млн грн, которые “олигарх вывел, а позже „отмыл“ через казино”.

“Обо всем подробно рассказали журналисты, предоставив соответствующие документы Национального банка Украины”, — пишет Белошицкий.

Он отметил, что история берет свое начало с банка “Премиум”, который в 2015 году открыл Суркису безлимитный овердрафт.

“Именно его „бизнесмен“ проигрывал, сидя в казино. Об этом Национальному банку Украины стало известно в ходе проверки.

По факту, как утверждают журналисты, эти деньги Суркис не потратил, а „отмыл“, ведь всем известно, как легко в казино покупаются фишки за средства непонятного и преступного происхождения.

Тогда, в 2015 году, когда в январе и феврале шли ожесточенные бои за Дебальцево, Суркис покупал в казино те самые фишки — на более, чем 417 млн гривен. По курсу доллара на тот момент это было порядка 16 миллионов евро!

Лично у меня эти деньги моментально конвертируются в несколько тысяч дронов, бронежилеты, да и в конце концов, в еду и минимально необходимое обмундирование для солдат, несущих службу на Востоке страны”, — отметил ветеран.

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Белошицкий уточнил, что у Суркиса просто “другие приоритеты”.

“Например — парочка новеньких Мерседесов для клуба. Или грязные статейки с целью дискредитировать своих оппонентов. Помните историю, когда он заплатил несколько тысяч долларов за грязную статью в Washington Times?”, — пишет АТОшник.

Он считает, что Суркис таки обязан уплатить армии положенный законом военный сбор.

"Я всего лишь считаю то, что он должен украинской армии (в виде неуплаченного военного сбора) хотя бы за то, что над его домом сегодня не летают бомбардировщики оккупантов“, — резюмировал он.

Напомним, как сообщалось ранее, официальная зарплата футболистов столичного “Динамо” декларируется на уровне всего лишь 18-20 тыс. грн в месяц.

А согласно документам, опубликованным на сайте DynamoLeaks, финансирование “Динамо” осуществляется преимущественно через оффшорные компании. Раньше это была Newport Management LTD, а ныне — Dynamo Kiev (Cyprus) LTD.

Такая схема служит для уклонения от уплаты налогов в полном объеме, предполагают эксперты и юристы. По оценкам Павловского, за пять лет “Динамо” не доплатило в пенсионный фонд больше 440 млн грн

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