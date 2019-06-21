Ветеран АТО: тепер ми знаємо, куди Суркіс витрачав наш військовий збір

Але, за його словами, ця цифра - мізерно мала, у порівнянні з 417 млн грн, які "олігарх вивів, а пізніше "відмив" через казино".

"Про все докладно розповіли журналісти, надавши відповідні документи Національного банку України", - пише Білошицький.

Він зазначив, що історія бере свій початок з банку "Преміум", який в 2015 році відкрив Суркісу безлімітний овердрафт.

"Саме його "бізнесмен" програвав, сидячи в казино. Про це Національному банку України стало відомо під час перевірки.

За фактом, як стверджують журналісти, ці гроші Суркіс не витратив, а "відмив", адже всім відомо, як легко в казино купуються фішки за кошти незрозумілого і злочинного походження.

Тоді, в 2015 році, коли в січні і лютому йшли запеклі бої за Дебальцеве, Суркіс купував в казино ті самі фішки - на більш, ніж 417 млн гривень. По курсу долара на той момент це було близько 16 мільйонів євро!

Особисто у мене ці гроші моментально конвертуються в кілька тисяч дронів, бронежилети, та й врешті-решт, в їжу і мінімально необхідне обмундирування для солдатів, які несуть службу на Сході країни", - зазначив ветеран.

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Білошицький уточнив, що у Суркіса просто "інші пріоритети".

"Наприклад - парочка новеньких Мерседесів для клубу. Або брудні статейки з метою дискредитувати своїх опонентів. Пам'ятаєте історію, коли він заплатив кілька тисяч доларів за брудну статтю в Washington Times?" - пише АТОшнік.

Він вважає, що Суркіс таки зобов'язаний сплатити армії належний за законом військовий збір.

"Я всього лиш вважаю, що він винен українській армії (у вигляді несплаченого військового збору) хоча б за те, що над його будинком сьогодні не літають бомбардувальники окупантів", - резюмував він.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, офіційна зарплата футболістів столичного "Динамо" декларується на рівні всього лише 18-20 тис. грн на місяць.

А згідно з документами, опублікованими на сайті DynamoLeaks, фінансування "Динамо" здійснюється переважно через офшорні компанії. Раніше це була Newport Management LTD, а нині - Dynamo Kiev (Cyprus) LTD.

Така схема служить для ухилення від сплати податків в повному обсязі, припускають експерти і юристи. За оцінками Павловського, за п'ять років "Динамо" не доплатив до пенсійного фонду більше 440 млн грн.