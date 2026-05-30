Весна завершится без запланированных графиков отключений света - Укрэнерго
Киев • УНН
Укрэнерго не планирует ограничивать потребление электроэнергии в воскресенье 31 мая. Граждан просят не включать мощные приборы с 18:00 до 22:00.
В Украине 31 мая отключения электроэнергии не прогнозируются, сообщили в субботу в Укрэнерго, пишет УНН.
Завтра, в воскресенье, применение мер ограничения потребления не планируется
Украинцев при этом призвали ограничить использование мощных электроприборов в вечерние часы - с 18:00 до 22:00.
