Вертолет, который упал в Броварах, предоставлен французскими партнерами, о причинах авиакатастрофы говорить рано - Игнат

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"Это вертолеты, которые передавали нам наши французские партнеры. Если не ошибаюсь – это Super Puma. Сейчас вообще летательные аппараты имеют все представители силовых структур – это и пограничники, ГСЧС, МВД и Национальная гвардия", - рассказал Игнат.

"О причинах падения вертолета говорить рано, потому что может быть несколько факторов, которые могут влиять на такие вещи, из-за которых может произойти катастрофа", - добавил он.

Игнат считает, что будет создана государственная комиссия, в которую войдут различные авиационные специалисты.

Дополнение

Полиция сообщала, что в Броварах возле детского сада упал вертолет.

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко подтвердил, указав, что в Броварах "на объект социальной инфраструктуры упал летательный аппарат".

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба отмечал, что в детском саду находились дети и сотрудники учреждения. Все были эвакуированы.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщал, что в Броварах из-за падения вертолета погибло руководство МВД: министр Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.