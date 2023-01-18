Вертоліт, який впав у Броварах, наданий французькими партнерами, про причини авіакатастрофи говорити зарано - Ігнат
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Вертоліт, який впав у Броварах, був наданий французькими пртнерами - швидше за все, Super Puma. А про причини авіакатастрофи говорити зарано. Про це повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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"Це гелікоптери, які передавали нам наші французькі партнери. Якщо не помиляюся – це Super Puma. Зараз взагалі літальні апарати мають всі представники силових структур – це й прикордонники, ДСНС, МВС і Національна гвардія", - розповів Ігнат.
"Про причини падіння гвинтокрила говорити зарано, тому що може бути декілька факторів, які можуть впливати на такі речі, через які може статися катастрофа", - додав він.
Ігнат вважає, що буде створено державну комісію, у яку увійдуть різні авіаційні фахівці.
Доповнення
Поліція повідомляла, що у Броварах на Київщині біля дитячого садочку впав гелікоптер.
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко підтвердив, вказавши, що у Броварах "на об'єкт соціальної інфраструктури впав літальний апарат".
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба зазначав, що у дитячому садку перебували діти та співробітники закладу. Усіх було евакуйовано.
Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомляв, що у Броварах через падіння гвинтокрила загинуло керівництво МВС: міністр Денис Монастирський, перший заступник міністра Євгеній Єнін та державний секретар Юрій Лубкович.