Вертолет разбился в РФ, два человека погибли

"На борту упавшего вертолета, предположительно, находился пассажир", - сообщил представитель местного отделения Следственного комитет России Сергей Бойко.

По предварительным данным, вертолет был зарегистрирован на частное лицо и не имел официального разрешения на вылет. При падении он загорелся и взорвался. На месте аварии работает следственная группа.

Среди возможных причин катастрофы предварительно называют человеческую ошибку или столкновение с линией электропередач.

Также в воскресенье пять человек пострадали в результате жесткой посадки частного вертолета в Воронежской области. По предварительной информации, машина зацепилась за линии электропередач.