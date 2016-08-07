Вертолет разбился в РФ, два человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В результате катастрофы вертолета Ми-2, который осуществлял обработку сельскохозяйственных полей в Белореченском районе Краснодарского края России, погибли два человека, передает УНН со ссылкой на ВВС.
"На борту упавшего вертолета, предположительно, находился пассажир", - сообщил представитель местного отделения Следственного комитет России Сергей Бойко.
По предварительным данным, вертолет был зарегистрирован на частное лицо и не имел официального разрешения на вылет. При падении он загорелся и взорвался. На месте аварии работает следственная группа.
Среди возможных причин катастрофы предварительно называют человеческую ошибку или столкновение с линией электропередач.
Также в воскресенье пять человек пострадали в результате жесткой посадки частного вертолета в Воронежской области. По предварительной информации, машина зацепилась за линии электропередач.