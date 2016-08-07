Вертоліт розбився у РФ, двоє осіб загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У результаті катастрофи вертольота Мі-2, який здійснював обробку сільськогосподарських полів у Білоріченському районі Краснодарського краю Росії, загинули двоє людей, передає УНН із посиланням на ВВС.
"На борту вертольота, що впав, імовірно, знаходився пасажир", - повідомив представник місцевого відділення Слідчого комітет Росії Сергій Бойко.
За попередніми даними, вертоліт був зареєстрований на приватну особу і не мав офіційного дозволу на виліт. При падінні він загорівся і вибухнув. На місці аварії працює слідча група.
Серед можливих причин катастрофи попередньо називають людську помилку або зіткнення з лінією електропередач.
Також у неділю п'ятеро людей постраждали в результаті жорсткої посадки приватного вертольота у Воронезькій області. За попередньою інформацією, машина зачепилася за лінії електропередач.