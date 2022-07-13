Вертолет для тушения пожара на греческом острове Самос упал в море
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. По данным береговой охраны и пожарной службы, три человека пропали без вести после того, как пожарный вертолет с четырьмя лицами на борту потерпел крушение в море у побережья Греции в среду. Об этом УНН информирует со ссылкой на Еkathimerini.
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"Один мужчина был спасен, и сейчас ведется спасательная операция по поиску трех других членов экипажа", – сообщил представитель береговой охраны.
Детали
Представитель пожарной охраны заявил, что вертолет «участвовал в тушении лесного пожара на Самосе», гористом острове в Эгейском море.
Береговая охрана сообщила, что в спасательной операции участвовали три ее патрульных корабля и еще два катера.
Пожар начался около 14:00 (11:00 по Гринвичу), в результате чего власти направили три вертолета и пять самолетов, а также около 50 пожарных.
Сильные ветры препятствуют их усилиям в борьбе с пламенем, поскольку температура в Греции колеблется около отметки 30 градусов по Цельсию.
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