Тисячі туристів евакуйовано з південного заходу Франції через лісові пожежі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Пожежники у Франції борються із двома лісовими пожежами у південно-західному регіоні Жирони, які вже спалили 1700 гектарів землі та змусили евакуювати навколишні села. Про це УНН інформує з посиланням на Аxios.
Більша частина Західної Європи нині зазнає хвилі тепла, коли температура в деяких частинах перевищує 40 градусів за Цельсієм.
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З вівторка пожежники працюють над гасінням двох лісових пожеж, які станом на полудень середи спалили 1700 гектарів лісу у Жиронді, йдеться у заяві регіонального уряду.
Одна лісова пожежа біля узбережжя Атлантичного океану сталася в комуні Тест-де-Бюш, де знаходиться найбільша піщана дюна в Європі, а інша — неподалік міста Ландірас, на південь від Бордо.
«Для боротьби з пожежами задіяно значні людські та матеріальні ресурси», — йдеться у заяві, зокрема близько 600 пожежників за підтримки шести літаків-водоносців.
Погодні умови залишаються несприятливими, їм характерні вихрові вітри та підвищення температури, а піщана місцевість регіону уповільнює роботу рятувальників.
Згідно з більш раннім оновленням регіонального уряду Жирони, пожежники евакуювали понад 6000 осіб з п'яти кемпінгів недалеко від Тест-де-Бюш і близько 500 жителів з сіл, розташованих поряд із пожежею в Ландірасі.
За повідомленням Reuters, серед евакуйованих були тисячі туристів.
За день до Дня взяття Бастилії регіональний уряд Жиронди заборонив усі феєрверки у містах та селах, розташованих неподалік від лісу, до 18 липня, повідомляє Reuters.
Додамо
Спека також викликала лісові пожежі в Португалії, внаслідок яких постраждали десятки людей.
#FeuxdeForêt sur La Teste-de-Buch et Landiras : à la tombée de la nuit, les 2 #Dash et les 2 #Canadair engagés ont effectué près de 50 largages. 320 sapeurs-pompiers restent mobilisés cette nuit pour faire face aux flammes. Une colonne de renfort est attendue demain matin. pic.twitter.com/RyVGmXApLt— Sécurité Civile (@SecCivileFrance) July 12, 2022