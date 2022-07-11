Синоптики Європи попереджають: температура різко підніметься через нову хвилю тепла

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Температура досягає понад 40 градусів в Іспанії та Португалії, і обидві країни вже намагаються стримати лісові пожежі.

Іспанія зафіксувала 250 великих пожеж з кінця червня, знищивши майже 82 000 гектарів лісу, майже стільки ж було знищено за весь минулий рік.

Португалія також бореться з лісовими пожежами: за даними агентства цивільної оборони країни, наразі горить 36 пожеж, що ускладнює проблеми країни, що бореться із сильною спекою. Пожежі знищили від 2000 до 2500 га, що спонукало чиновників ввести надзвичайни стан.

Посуха також викликає проблеми в Італії, де недостатня кількість опадів на півночі призводить до висихання озер та річок. П'ять регіонів на півночі оголосили надзвичайний стан, а в деяких містах відключили деякі фонтани або обмежили використання води.

Очікується, що цього тижня у Франції температура підніметься майже до 40 градусів.

У Греції ситуація покращилася після тривалої посухи та численних пожеж на початку цього місяця. Минулими вихідними майже у всіх регіонах країни пройшли сильні дощі. Однак після 18 липня очікується підвищення температури вище за 40 градусів, кажуть синоптики, особливо на півдні.

Метеорологічне управління Великої Британії випустило попередження про спеку для більшої частини країни на наступний тиждень, при цьому очікується, що температура підніметься далеко за 30-градусний діапазон, що може викликати проблеми зі здоров'ям як у молодих, так і людей похилого віку.