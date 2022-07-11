Синоптики Европы предупреждают: температура резко поднимется из-за новой волны тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Южная Европа сталкивается с новой волной тепла, и несколько стран уже борются с лесными пожарами из-за высоких температур и длительной засухи. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.
Детали
Температура достигает более 40 градусов в Испании и Португалии, и обе страны уже пытаются сдержать лесные пожары.
Испания зафиксировала 250 больших пожаров с конца июня, которые уничтожили почти 82 тысячи гектаров леса, почти столько же было уничтожено за весь прошлый год.
Португалия также борется с лесными пожарами: по данным агентства гражданской обороны страны, в настоящее время горит 36 пожаров, что осложняет проблемы борющейся с сильной жарой страны. Пожары уничтожили от 2000 до 2500 га, что побудило чиновников ввести чрезвычайное положение.
Засуха также вызывает проблемы в Италии, где недостаточное количество осадков на севере приводит к высыханию озер и рек. Пять регионов на севере объявили чрезвычайное положение, в некоторых городах отключили некоторые фонтаны или ограничили использование воды.
Ожидается, что на этой неделе во Франции температура поднимется почти до 40 градусов.
В Греции ситуация улучшилась после продолжительной засухи и многочисленных пожаров в начале этого месяца. В минувшие выходные почти во всех регионах страны прошли сильные дожди. Однако после 18 июля ожидается повышение температуры выше 40 градусов, говорят синоптики, особенно на юге.
Метеорологическое управление Великобритании выпустило предупреждение о жаре для большей части страны на следующую неделю, при этом ожидается, что температура поднимется далеко за 30-градусный диапазон, что может вызвать проблемы со здоровьем как у молодых, так и пожилых людей.