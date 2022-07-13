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Тысячи туристов эвакуированы с юго-запада Франции из-за лесных пожаров

Тысячи туристов эвакуированы с юго-запада Франции из-за лесных пожаров

Киев • УНН

 • 170879 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Пожарные во Франции борются с двумя лесными пожарами в юго-западном регионе Жироны, которые уже сожгли 1700 гектаров земли и заставили эвакуировать окрестные села. Об этом УНН информирует со ссылкой на Аxios.

Большая часть Западной Европы сейчас испытывает волны тепла, когда температура в некоторых частях превышает 40 градусов по Цельсию.

Детали

Со вторника пожарные работают над тушением двух лесных пожаров, которые к полудню среды сожгли 1700 гектаров леса в Жиронде, говорится в заявлении регионального правительства.

Один лесной пожар у побережья Атлантического океана произошел в коммуне Тест-де-Бюш, где находится самая большая  песчаная дюна в Европе, а другая — неподалеку от города Ландирас, к югу от Бордо.

«Для борьбы с пожарами задействованы значительные человеческие и материальные ресурсы», — говорится в заявлении, в том числе около 600 пожарных при поддержке шести самолетов-водоносцев.

Погодные условия остаются неблагоприятными, характерны вихревые ветры и повышение температуры, а песчаная местность региона замедляет работу спасателей.

Согласно более раннему обновлению регионального правительства Жироны, пожарные эвакуировали более 6000 человек из пяти кемпингов недалеко от Тест-де-Бюш и около 500 жителей из сел, расположенных рядом с пожаром в Ландирасе.

По сообщению Reuters, среди эвакуированных были тысячи туристов.

За день до Дня взятия Бастилии региональное правительство Жиронды запретило все фейерверки в городах и селах, расположенных неподалеку от леса, до 18 июля, сообщает Reuters.

Добавим

Жара также вызвала лесные пожары в Португалии, в результате которых пострадали десятки человек.

#FeuxdeForêt sur La Teste-de-Buch et Landiras : à la tombée de la nuit, les 2 #Dash et les 2 #Canadair engagés ont effectué près de 50 largages. 320 sapeurs-pompiers restent mobilisés cette nuit pour faire face aux flammes. Une colonne de renfort est attendue demain matin. pic.twitter.com/RyVGmXApLt

—Sécurité Civile (@SecCivileFrance) July 12, 2022

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