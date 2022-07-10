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15 тисяч пожежників борються з лісовими пожежами в Португалії: введено надзвичайний стан

15 тисяч пожежників борються з лісовими пожежами в Португалії: введено надзвичайний стан

Київ • УНН

 • 102098 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Близько 15000 пожежників борються з численними лісовими пожежами у центральній та північній частині Португалії в неділю після сильної спеки, що спонукало уряд запровадити надзвичайний стан. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Пожежі вирують у кількох районах з четверга, знищивши як мінімум два будинки, оскільки, як повідомляється, у п'ятницю та суботу сталося близько 250 пожеж.

Пожежі прийшли слідом за сильною спекою в Португалії, коли цього тижня температура досягла понад 40 градусів за Цельсієм і, як очікується, ще підвищиться найближчими днями.

Португальський уряд оголосив надзвичайне становище в країні у зв'язку з останніми пожежами. Агентство цивільного захисту заявило, що близько 1500 пожежників борються з вогнем у муніципалітетах Оурем, Помбал та Карраседа-де-Ансіаєс.

Внаслідок пожеж постраждали дюжина пожежників та близько 20 цивільних осіб.

Прем'єр-міністр Антоніо Коста скасував заплановану поїздку до Мозамбіку, щоб стежити за пожежами.

Уряд звернувся до Європейського союзу з проханням активувати загальний механізм цивільного захисту, який дозволить Португалії отримати доступ до двох літаків-бомбардувальників, які розміщені в Іспанії.

Додамо

Цього року у Португалії вже були екстремальні погодні умови: сильна посуха торкнулася близько 28 відсотків території країни у червні порівняно з одним відсотком у травні.

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