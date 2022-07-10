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15 тысяч пожарных борются с лесными пожарами в Португалии: введено чрезвычайное положение

15 тысяч пожарных борются с лесными пожарами в Португалии: введено чрезвычайное положение

Киев • УНН

 • 102093 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Около 15 000 пожарных борются с многочисленными лесными пожарами в центральной и северной части Португалии в воскресенье после сильной жары, что побудило правительство ввести чрезвычайное положение. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Пожары бушуют в нескольких районах с четверга, уничтожив как минимум два дома, поскольку, как сообщается, в пятницу и субботу произошло около 250 пожаров.

Пожары пришли вслед за сильной жарой в Португалии, когда на этой неделе температура достигла более 40 градусов по Цельсию и, как ожидается, еще повысится в ближайшие дни.

Португальское правительство объявило чрезвычайное положение в стране в связи с последними пожарами. Агентство гражданской защиты заявило, что около 1500 пожарных борются с огнем в муниципалитетах Оурем, Помбал и Карраседа-де-Ансиас.

В результате пожаров пострадали дюжина пожарных и около 20 гражданских лиц.

Премьер-министр Антонио Коста отменил запланированную поездку в Мозамбик, чтобы следить за пожарами.

Правительство обратилось к Европейскому союзу с просьбой активировать общий механизм гражданской защиты, который позволит Португалии получить доступ к двум размещающимся в Испании самолетам-бомбардировщикам.

Добавим

В этом году в Португалии уже были экстремальные погодные условия: сильная засуха затронула около 28 процентов территории страны в июне по сравнению с одним процентом в мае.

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