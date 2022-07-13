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Вертоліт для гасіння пожежі на грецькому острові Самос впав у море

Вертоліт для гасіння пожежі на грецькому острові Самос впав у море

Київ • УНН

 • 144889 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. За даними берегової охорони та пожежної служби, троє людей зникли безвісти після того, як пожежний вертоліт із чотирма особами на борту зазнав аварії в морі біля узбережжя Греції в середу. Про це УНН інформує з посиланням на Еkathimerini.

Цитата

"Один чоловік був врятований, і зараз ведеться рятувальна операція з пошуку трьох інших членів екіпажу", - повідомив представник берегової охорони.

Деталі

Представник пожежної охорони заявив, що вертоліт «брав участь у гасінні лісової пожежі на Самосі», гористому острові в Егейському морі.

Берегова охорона повідомила, що у рятувальній операції брали участь три її патрульні кораблі та ще два катери.

Пожежа почалася близько 14:00 (11:00 за Грінвічем), внаслідок чого влада направила три вертольоти і п'ять літаків, а також близько 50 пожежників.

Сильні вітри перешкоджають їхнім зусиллям боротьби з полум'ям, оскільки температура в Греції коливається близько позначки 30 градусів за Цельсієм.

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