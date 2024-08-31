Вертолет Ми-8 с людьми на борту пропал на Камчатке: что известно
Киев • УНН
На Камчатке пропал вертолет Ми-8. По предварительным данным росавиации, на борту находилось 22 человека.
В россии заявили об исчезновении вертолета Ми-8 на Камчатке. По предварительным данным росавиации, на борту находилось 22 человека, передает УНН.
Детали
«Вертолет Ми-8 следовал по маршруту вулкан Вачкажец - село Николаевка. В назначенное время в пункте назначения не приземлился, на связь не выходит», - пишут росСМИ.
На борту пропавшего Ми-8Т на Камчатке, по предварительным данным, было 22 человека, сообщили в росавиации.
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