Вертолет Ми-8 с людьми на борту пропал на Камчатке: что известно

В россии заявили об исчезновении вертолета Ми-8 на Камчатке. По предварительным данным росавиации, на борту находилось 22 человека, передает УНН.

Детали

«Вертолет Ми-8 следовал по маршруту вулкан Вачкажец - село Николаевка. В назначенное время в пункте назначения не приземлился, на связь не выходит», - пишут росСМИ.

На борту пропавшего Ми-8Т на Камчатке, по предварительным данным, было 22 человека, сообщили в росавиации.

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