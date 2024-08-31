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Вертоліт Мі-8 з людьми на борту зник на Камчатці: що відомо

Вертоліт Мі-8 з людьми на борту зник на Камчатці: що відомо

Київ • УНН

 • 18423 перегляди

На Камчатці зник вертоліт Мі-8. За попередніми даними росавіації, на борту знаходилося 22 людини.

У росії заявили про зникнення вертольота  Мі-8 на Камчатці. За попередніми даними росавіації, на борту знаходилося 22 людини, передає УНН

Деталі

"Вертоліт Мі-8 прямував за маршрутом вулкан Вачкажець - село Миколаївка. У призначений час у пункті призначення не приземлився, на зв'язок не виходить", - пишуть росЗМІ. 

На борту зниклого Мі-8Т на Камчатці, за попередніми даними, було 22 людини, повідомили в росавіації. 

У курській області російський вертоліт ударив по російській військовій колоні - соцмережі12.08.24, 21:23 • 78636 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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