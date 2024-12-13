Вероятные дроны-шпионы пролетают над авиабазой "Рамштайн" - Spiegel

В Германии в течение последних недель фиксировали неизвестные дроны, которые пролетали над важными промышленными объектами в Германии - военной базой Воздушных сил США "Рамштайн", оружейной компанией Rheinmetall и химическим концерном BASF. Об этом сообщает издание Spiegel, передает УНН.

Детали

Согласно конфиденциальному докладу немецких органов безопасности, в вечерние часы 3 и 4 декабря над территорией авиабазы были замечены многочисленные беспилотники.

Несмотря на интенсивные мероприятия оператора дрона найти не удалось, отмечает издание.

По данным издания, беспилотники также были замечены над объектами оборонной компании Rheinmetall и химического гиганта BASF, но их происхождение выяснить не удалось.

Армия США подтвердила подозрительные полеты беспилотников над "Рамштайном" в ответ на запрос Spiegel.

В начале декабря в этом районе и над авиабазой "Рамштайн" было замечено несколько небольших беспилотных летательных аппаратов; они не оказали никакого влияния на персонал базы или на объекты, которые там расположены, и военную технику