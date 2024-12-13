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Вероятные дроны-шпионы пролетают над авиабазой "Рамштайн" - Spiegel

Вероятные дроны-шпионы пролетают над авиабазой "Рамштайн" - Spiegel

Киев  •  УНН

 • 2030 просмотра

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Над военной базой "Рамштайн", объектами Rheinmetall и BASF зафиксированы полеты неизвестных дронов. Немецкие органы безопасности не смогли установить операторов беспилотников и их происхождение.

В Германии в течение последних недель фиксировали неизвестные дроны, которые пролетали над важными промышленными объектами в Германии - военной базой Воздушных сил США "Рамштайн", оружейной компанией Rheinmetall и химическим концерном BASF. Об этом сообщает издание Spiegel, передает УНН.

Детали

Согласно конфиденциальному докладу немецких органов безопасности, в вечерние часы 3 и 4 декабря над территорией авиабазы были замечены многочисленные беспилотники.

Несмотря на интенсивные мероприятия оператора дрона найти не удалось, отмечает издание.

По данным издания, беспилотники также были замечены над объектами оборонной компании Rheinmetall и химического гиганта BASF, но их происхождение выяснить не удалось.

Армия США подтвердила подозрительные полеты беспилотников над "Рамштайном" в ответ на запрос Spiegel.

В начале декабря в этом районе и над авиабазой "Рамштайн" было замечено несколько небольших беспилотных летательных аппаратов; они не оказали никакого влияния на персонал базы или на объекты, которые там расположены, и военную технику

- заявила пресс-секретарь военного объекта.

Представительница базы добавила, что американская сторона находится в тесной координации с властями Германии по поводу инцидента.

Возможные шпионские полеты уже несколько месяцев беспокоят органы безопасности и политиков ФРГ. Летом военный самолет неоднократно пролетал над химическим парком и терминалом сжиженного природного газа в Брунсбюттеле.

Прокуратура Фленсбурга начала расследование по подозрению в "агентурной деятельности с диверсионной целью".

Напомним

Бывший сотрудник Министерства обороны Великобритании, возглавлявший отдел НЛО в Уайтхоле с 1991 по 1994 год. Ник Поуп заявил, что он "не исключает" связь недавних вторжений беспилотников на базы Королевских ВВС в Великобритании с беспокойством иностранных государств относительно возможного появления ядерного оружия. 

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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