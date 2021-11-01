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Верховный Суд оставил в силе приговор судье с Ялты по делу о госизмене

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Верховный Суд оставил в силе приговор судье Ялтинского городского суда АР Крым, который был осужден за совершение государственной измены к 12 годам лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОГП.

Верховный Суд оставил в силе приговор судье с Ялты по делу о госизмене

Цитата

“Прокуроры Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, офиса Генерального прокурора в Верховном суде отстояли приговор судьи Ялтинского городского суда АР Крым. Он осужден за совершение государственной измены к 12 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что во время судебного разбирательства прокуроры доказали, что он, будучи гражданином Украины и занимая должность судьи Ялтинского городского суда АР Крым, в марте — ноябре 2014 года обеспечивал становление и укрепление оккупационной власти РФ. Участвовал в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым. Кроме того, будучи назначенным указом Президента РФ на должность судьи так называемого “Ялтинского городского суда Республики Крым Российской Федерации”, выполнял функции представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора.

Таким образом бывший украинский судья умышленно оказал помощь РФ в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности нашего государства.

“Кассационным уголовным судом в составе Верховного Суда отказано в удовлетворении кассационной жалобы стороны защиты и оставил без изменений приговор Святошинского районного суда г. Киева и определение Киевского апелляционного суда”, — отмечается в сообщении.

Дополнения

В Киеве заочно осудили судью так называемого “Ялтинского городского суда Республики Крым Российской Федерации” за государственную измену. Ему дали до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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