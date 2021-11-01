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Верховний Суд залишив у силі вирок судді з Ялти у справі про держзраду

Київ • УНН

 • 14433 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Верховний Суд залишив в силі вирок судді Ялтинського міського суду АР Крим, якого було засуджено за вчинення державної зради до 12 років позбавлення волі. Про це УНН повідомляє з посиланням на ОГП.

Верховний Суд залишив у силі вирок судді з Ялти у справі про держзраду

Цитата

“Прокурори Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора у Верховному Суді відстояли вирок судді Ялтинського міського суду АР Крим. Його засуджено за вчинення державної зради до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що під час судового розгляду прокурори довели, що він, будучи громадянином України та займаючи посаду судді Ялтинського міського суду АР Крим, у березні — листопаді 2014 року забезпечував становлення та зміцнення окупаційної влади РФ. Брав участь в утворенні та функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів на тимчасово окупованій території півострова Крим. Окрім того, будучи призначеним указом Президента РФ на посаду судді так званого “Ялтинського міського суду Республіки Крим Російської Федерації”, виконував функції представника окупаційної судової влади держави-агресора.

Таким чином колишній український суддя умисно надав допомогу РФ в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітету та територіальній цілісності нашої держави.

“Касаційним кримінальним судом у складі Верховного Суду відмовлено у задоволенні касаційної скарги сторони захисту та залишено без змін вирок Святошинського районного суду м. Києва та ухвалу Київського апеляційного суду”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

У Києві заочно засудили суддю так званого “Ялтинського міського суду Республіки Крим Російської Федерації” за державну зраду. Йому дали до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.

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