Верховный Суд за год работы рассмотрел лишь половину переданных ему дел
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. За год своего существования Верховный Суд рассмотрел 81 тысячу дел с более чем 150 тысяч полученных дел. Об этом заявила глава Верховного Суда Валентина Данишевская во время конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.
"В руках судей (ВС - ред.) оказалось более 150 тысяч дел. На сегодняшний день мы рассмотрели уже 81 тысячу дел", - отметила глава ВС.
По ее словам, между составными частями ВС эти дела распределились следующим образом:
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- Кассационный административный суд получил более 73 тыс. дел, рассмотрел 35 тыс.;
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- Кассационный суд - рассмотрел 13 тыс. дел с 15 тыс. полученных;
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- Кассационный уголовный суд - 8,5 тыс. дел с 15 тыс.;
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- Кассационный гражданский суд получил 51 тыс., а рассмотрел 23,5 тыс. дел.
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При этом она добавила, что некоторые дела, переданные новому судебному органу, ожидали решений с 2011 года. По мнению Данишевской, на обработку всех дел, переданных ВС, нужно два года.
Напомним, новый Верховный Суд официально начал свою работу 15 декабря 2017 года.
Как сообщал УНН, Верховный Суд отказал в открытии производства по делу об обжаловании законов о налогообложении и растаможке ввозимых авто.