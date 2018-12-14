Верховний Суд за рік роботи розглянув лише половину переданих йому справ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. За рік свого існування Верховний Суд розглянув 81 тисячу справ із більш ніж 150 тисяч отриманих справ. Про це заявила голова Верховного Суду Валентина Данішевська під час конференції в Києві, передає кореспондент УНН.
"У руках суддів (ВС – ред.) опинилось більш як 150 тисяч справ. На сьогоднішній день ми розглянули вже 81 тисячу справ", - зазначила голова ВС.
За її словами, між складовими частинами ВС ці справи розподілилися таким чином:
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- Касаційний адміністративний суд отримав понад 73 тисяч справ, розглянув 35 тисяч;
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- Касаційний господарський суд – розглянув 13 тисяч справ з 15 тисяч отриманих;
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- Касаційний кримінальний суд – 8,5 тис. справ з 15 тисяч;
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- Касаційний цивільний суд отримав 51 тис., а розглянув 23,5 тис. справ.
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При цьому вона додала, що деякі справи, передані новому судовому органу, очікували рішень з 2011 року. На думку Данішевської, на опрацювання всіх справ, переданих ВС, потрібно два роки.
Нагадаємо, новий Верховний Суд офіційно розпочав свою роботу 15 грудня 2017 року.
Як повідомляв УНН, Верховний Суд відмовив у відкритті провадження у справі щодо оскарження законів про оподаткування та розмитнення ввезених авто.