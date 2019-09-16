Верховный Суд: установление участия в боевых действиях осуществляется во внесудебном порядке

"Заявитель обратился в суд с заявлением об установлении факта участия в боевых действиях в составе добровольческих формирований, ссылаясь на то, что он обращался в Министерство обороны Украины с просьбой установить ему статус участника боевых действий во время проведения АТО, однако получил ответ, что он в список таких участников не внесен", - говорится в сообщении.

Суды первой и апелляционной инстанций, как отмечается, требования заявителя удовлетворили, а Минобороны подало кассационную жалобу. Минобороны утверждало, что порядок установления факта участия лица в боевых действиях, в том числе во время проведения АТО на востоке Украины, определенный соответствующим Порядком, утвержденным правительственным постановлением от 20 августа 2014 года.

Большая Палата Верховного Суда пришла к выводу, что дело не содержит признаков публично-правового спора.

"Решая спор, Большая Палата ВС отметила, что установление факта участия лица в АТО является составной частью процесса предоставления ей статуса участника боевых действий, осуществляется во внесудебном, а не в судебном порядке. Указанный вопрос относится к полномочиям специально уполномоченных на это органов (комиссий, межведомственных комиссий). Обращение лица, претендующего на получение статуса участника боевых действий, рассматривают именно эти комиссии, а в случае отказа в предоставлении соответствующего статуса лицо имеет право обращаться в суд для обжалования решения комиссии, в том числе относительно неустановления факта участия в боевых действиях", - пояснили в суде.

С учетом приведенного БП ВС пришла к выводу, что указанный спор не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, а должен решаться во внесудебном порядке в соответствии с установленной законодательством процедурой. В связи с этим решение судов первой и апелляционной инстанций были отменены, а производство по делу закрыто.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время будет готов и внесен в парламент как неотложный законопроект "О статусе ветерана", где будет определяться механизм предоставления статуса участников боевых действий и статуса добровольцев.