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Зеленський пообіцяв найближчим часом закон про статус ветерана

Зеленський пообіцяв найближчим часом закон про статус ветерана

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Найближчим часом буде готовий і внесений у парламент як невідкладний законопроект "Про статус ветерана", де визначатиметься механізм надання статусу учасників бойових дій та статусу добровольців. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на відкритті національних "Ігор Нескорених" у суботу, передає УНН.

"Нашим завданням є цінувати кожного з вас, знати кожного з вас в обличчя і розуміти ваші потреби. Для цього потрібен системний підхід, його буде започатковано у новому законі "Про статус ветерана". Вірю, що цей законопроект, який розробляло Міністерство ветеранів спільно з ветеранами, скоро з’явиться в парламенті. Мені обіцяла пані міністр, сьогодні ми говорили, що за тиждень він буде готовий, ми очікуємо. І після цього я надам йому статус невідкладного", - повідомив Президент.

З його слів, важливо, що у цьому законі, окрім іншого, буде "механізм визначення статусу учасників бойових дій та статусу добровольців".

Нагадаємо, 14 вересня Президент відкрив національні "Ігри Нескорених".

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