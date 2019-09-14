Зеленский пообещал в ближайшее время закон о статусе ветерана
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. В ближайшее время будет готов и внесен в парламент как неотложный законопроект "О статусе ветерана", где будет определяться механизм предоставления статуса участников боевых действий и статуса добровольцев. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на открытии национальных "Игор Непокоренных" в субботу, передает УНН.
"Нашей задачей является ценить каждого из вас, знать каждого из вас в лицо и понимать ваши потребности. Для этого нужен системный подход, ему будет положено начало в новом законе "О статусе ветерана". Верю, что этот законопроект, который разрабатывало Министерство ветеранов совместно с ветеранами, скоро появится в парламенте. Мне обещала госпожа министр, сегодня мы говорили, что за неделю он будет готов, мы ожидаем. И после этого я предоставлю ему статус неотложного", - сообщил Президент.
По его словам, важно, что в этом законе, помимо прочего, будет "механизм определения статуса участников боевых действий и статуса добровольцев".
Напомним, 14 сентября Президент открыл национальные "Игры Непокоренных".