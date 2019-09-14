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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 79743 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113864 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105632 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112357 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120633 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148771 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149029 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Зеленский пообещал в ближайшее время закон о статусе ветерана

Зеленский пообещал в ближайшее время закон о статусе ветерана

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. В ближайшее время будет готов и внесен в парламент как неотложный законопроект "О статусе ветерана", где будет определяться механизм предоставления статуса участников боевых действий и статуса добровольцев. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на открытии национальных "Игор Непокоренных" в субботу, передает УНН.

"Нашей задачей является ценить каждого из вас, знать каждого из вас в лицо и понимать ваши потребности. Для этого нужен системный подход, ему будет положено начало в новом законе "О статусе ветерана". Верю, что этот законопроект, который разрабатывало Министерство ветеранов совместно с ветеранами, скоро появится в парламенте. Мне обещала госпожа министр, сегодня мы говорили, что за неделю он будет готов, мы ожидаем. И после этого я предоставлю ему статус неотложного", - сообщил Президент.

По его словам, важно, что в этом законе, помимо прочего, будет "механизм определения статуса участников боевых действий и статуса добровольцев".

Напомним, 14 сентября Президент открыл национальные "Игры Непокоренных".

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