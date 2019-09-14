Президент відкрив національні "Ігри Нескорених"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Президент України Володимир Зеленський взяв участь у відкритті національних змагань "Ігри Нескорених", передає УНН.
Виступ Глави держави розпочався оголошенням ним хвилини мовчання за полеглими українськими бійцями.
Після цього він привітав учасників національних "Ігор Нескорених".
"Я дуже хочу, щоб ви і надалі мали можливість прямого спілкування зі мною та членами команди Президента. Я вітаю усіх учасників, бажаю вдалих змагань, всім - перемоги. Нехай здійсниться мрія усіх, хто хоче потрапити до національної збірної України. І нехай у 2020 році у Нідерландах наша, саме наша національна команда знову здивує весь світ своїм характером, своєю незламністю, своїм результатом", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський 14 вересня представить голову Дніпропетровської ОДА.