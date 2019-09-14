Президент открыл национальные "Игры Непокоренных"

Выступление Главы государства началось объявлением ним минуты молчания в память о погибших украинских бойцах.

После этого он поздравил участников национальных "Игор Непокоренных".

"Я хочу, чтобы вы и в дальнейшем имели возможность прямого общения со мной и членами команды Президента. Я поздравляю всех участников, желаю удачных соревнований, всем - победы. Пусть сбудется мечта всех, кто хочет попасть в национальную сборную Украины. И пусть в 2020 году в Нидерландах наша, именно наша национальная команда вновь удивит весь мир своим характером, своей несокрушимостью, своим результатом", - отметил Зеленский.

Напомним, Зеленский 14 сентября представит председателя Днепропетровской ОГА.