Верховний Суд: встановлення участі у бойових діях здійснюється в позасудовому порядку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Встановлення факту участі особи у бойових діях здійснюється в позасудовому порядку. Таке зазначила Велика Палата Верховного Суду, розглядаючи касацію у спорі Міністерства оборони та заявника щодо встановлення факту участі у бойових діях як добровольця під час проведення АТО, передає УНН з посиланням на пресслужбу суду.
"Заявник звернувся до суду із заявою про встановлення факту участі у бойових діях у складі добровольчих формувань, посилаючись на те, що він звертався до Міністерства оборони України з проханням встановити йому статус учасника бойових дій під час проведення АТО, проте отримав відповідь, що його до списку таких учасників не внесено", - йдеться у повідомленні.
Суди першої та апеляційної інстанцій, як зазначається, вимоги заявника задовольнили, а Міноборони подало касаційну скаргу. Міноборони стверджувало, що порядок встановлення факту участі особи у бойових діях, в тому числі під час проведення АТО на сході України, визначений відповідним Порядком, затвердженим урядовою постановою від 20 серпня 2014 року.
Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що справа не містить ознак публічно-правового спору.
"Вирішуючи спір, Велика Палата ВС зазначила, що встановлення факту участі особи в АТО є складовою процесу надання їй статусу учасника бойових дій, здійснюється в позасудовому, а не в судовому порядку. Вказане питання належить до повноважень спеціально уповноважених на це органів (комісій, міжвідомчих комісій). Звернення особи, яка претендує на отримання статусу учасника бойових дій, розглядають саме ці комісії, а в разі відмови в наданні відповідного статусу особа має право звертатися до суду для оскарження рішення комісії, в тому числі щодо невстановлення факту участі у бойових діях", - пояснили у суді.
З урахуванням наведеного ВП ВС дійшла висновку, що зазначений спір не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, а повинен вирішуватись у позасудовому порядку відповідно до встановленої законодавством процедури. У зв’язку з цим рішення судів першої та апеляційної інстанцій були скасовані, а провадження у справі закрите.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що найближчим часом буде готовий і внесений у парламент як невідкладний законопроект "Про статус ветерана", де визначатиметься механізм надання статусу учасників бойових дій та статусу добровольців.