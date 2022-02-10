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15 марта, 19:03 • 106023 просмотра

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Верховный Суд оправдал Стерненка по делу об "одном патроне"

Верховный Суд оправдал Стерненка по делу об "одном патроне"

Киев • УНН

 • 20929 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Верховный Суд освободил одесского активиста Сергея Стерненка от ответственности за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами - патроном калибра 5,45, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Верховный суд постановил, кассационные жалобы Стерненка и его защитников удовлетворить частично. Приговор Приморского районного суда города Одессы от 23 февраля 2021 года и постановление Одесского апелляционного суда от 31 мая 2021 года относительно Стерненка в части осуждения по ч. 1 ст. 263 УКУ отменить, а уголовное производство в этой части закрыть. В связи с малозначительностью деяния", - сказал судья.

Детали

В деле об " одном патроне" Стерненко получил 3 года тюрьмы с условным сроком на один год.

По этому же делу Стерненка признали виновным в похищении бывшего депутата Сергея Щербича, но освободили от ответственности из-за истечения срока давности.

Защита Стерненка просила суд оправдать его и по ст. 146 УК (похищение). Однако ВС им отказал.

Стерненко написал в своем Telegram-канале, что отныне у него нет судимости.

"Половинчатая, но однозначно победа! Дальше со 146й пойдем в ЕСПЧ", - подчеркнул он.

Дополнение

Приморский районный суд города Одессы приговорил до семи лет и трех месяцев лишения свободы одесского активиста Сергея Стерненка в деле по обвинению в похищении человека.

Впоследствии Одесский апелляционный суд отменил приговор активисту Сергею Стерненко по делу о похищении бывшего депутата Сергея Щербича, которое еще называли делом "300 гривен". Ему назначили условный срок на один год.

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