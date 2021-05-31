Апеляційний суд призначив умовний термін Стерненку

Цитата:

“Апеляційний суд постановив, апеляційні скарги Стерненка та захисників...задовольнити частково. Вирок Приморського районного суду Одеси відносно Стерненка та Демчука скасувати в частині засудження за ст. 187 ККУ та закрити в цій частині кримінальне провадження... Вирок Приморського районного суду Одеси відносно Стерненка та Демчука змінити. Звільнити Стерненка від відбування покарання призначеного за ч. 1 ст. 263 ККУ з іспитовим строком тривалістю 1 рік”, — сказала суддя.

Стерненко підсумував рішення стосовно нього ы Демчука так: "за ст. 187 справу закрито, виправдали в цій частині; за ст. 146 визнано винними, але покарання не застосовано через строки давності, що минули; за ст. 263 мене визнано винним і дають 3 роки позбавлення волі із заміною на 1 рік умовно". "По факту це судимість за 1 патрон", - додав активіст.

Що було раніше

Приморський районний суд Одеси засудив до семи років і трьох місяців позбавлення волі активіста Сергія Стерненка у справі за звинуваченням у викраденні колишнього депутата Сергія Щербіча.

Стерненко повинен був знаходитися під вартою до моменту того, як його покарання набуде чинності. Однак Одеський апеляційний суд звільнив активіста Сергія Стерненка з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

Контекст

Справа стосується викрадення депутата Комінтернівської районної ради Одещини Сергія Щербіча. У 2015 році Стерненка заарештували за підозрою у викрадені. Він тоді був лідером одеського “Правого сектора”.