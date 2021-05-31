Апелляционный суд назначил условный срок Стерненко
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Одесский апелляционный суд отменил приговор активисту Сергею Стерненко по делу о похищении бывшего депутата Сергея Щербича, которое называли делом о "300 гривнах". Ему назначили условный срок на один год, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"Апелляционный суд постановил, апелляционные жалобы Стерненко и защитников ... удовлетворить частично. Приговор Приморского районного суда Одессы относительно Стерненко и Демчука отменить в части осуждения по ст. 187 УКУ и закрыть в этой части уголовное производство... Приговор Приморского районного суда Одессы относительно Стерненко и Демчука изменить. Освободить Стерненко от отбывания наказания, назначенного по ч. 1 ст. 263 УКУ с испытательным сроком продолжительностью 1 год", - сказала судья.
Стерненко подытожил решение в отношении него и Демчука так: "по ст. 187 дело закрыто, оправдали в этой части; по ст. 146 признаны виновными, но наказание не применено из-за сроков давности, которые прошли; по ст. 263 я признан виновным и дают 3 года лишения свободы с заменой на 1 год условно". "По факту это судимость за 1 патрон", - добавил активист.
Что было ранее
Приморский районный суд Одессы приговорил к семи годам и трем месяцам лишения свободы активиста Сергея Стерненко по делу по обвинению в похищении бывшего депутата Сергея Щербича.
Стерненко должен был находиться под стражей до момента того, как его наказание вступит в силу. Однако Одесский апелляционный суд освободил активиста Сергея Стерненка из-под стражи под круглосуточный домашний арест.
Контекст
Дело касается похищения депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. В 2015 году Стерненко арестовали по подозрению в похищении. Он тогда был лидером одесского "Правого сектора".