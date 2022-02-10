Верховний Суд виправдав Стерненка у справі про "один патрон"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Верховний Суд звільнив одеського активіста Сергія Стерненка від відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами – патроном калібру 5,45, передає кореспондент УНН.
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"Верховний суд постановив, касаційні скарги Стерненка та його захисників задовольнити частково. Вирок Приморського районного суду міста Одеси від 23 лютого 2021 року та ухвалу Одеського апеляційного суду від 31 травня 2021 року щодо Стерненка в частині засудження за ч. 1 ст. 263 ККУ скасувати, а кримінальне провадження в цій частині закрити… у зв'язку з малозначністю діяння", - сказав суддя.
Деталі
У справі про "один патрон" Стерненко отримав 3 роки тюрми з умовним терміном на один рік.
У цій же справі Стерненка визнали винним у викрадені колишнього депутата Сергія Щербіча, але звільнили від відповідальності через закінчення терміну давності.
Захист Стерненка просив суд виправдати його і за ст. 146 ККУ ( викрадення). Проте ВС їм відмовив.
Стерненко написав у своєму Telegram-каналі, що відтепер у нього немає судимості.
"Половинчаста, але однозначно перемога! Далі зі 146ю підемо в ЄСПЛ", - наголосив він.
Доповнення
Приморський районний суд міста Одеси засудив до семи років та трьох місяців позбавлення волі одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викрадені людини.
Згодом Одеський апеляційний суд скасував вирок активісту Сергію Стерненку у справі про викрадення колишнього депутата Сергія Щербіча, яку ще називали справою про "300 гривень". Йому призначили умовний термін на один рік.