Осужденная за госизмену крымский экс-депутат Савченко проиграла в Верховном Суде
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Верховный Суд оставил без изменения решение Киевского апелляционного суда об отказе стороне защиты в возобновлении сроков на апелляционное обжалование приговора бывшему депутату Верховного Совета Крыма Светланы Савченко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крым и города Севастополя.
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"Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда оставил без изменения постановление Киевского апелляционного суда об отказе стороне защиты в возобновлении сроков на апелляционное обжалование приговора крымской депутата Светланы Савченко", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что ранее, 10 декабря 2019 года, заочным приговором Святошинского районного суда города Киева бывшего депутата Верховной Рады АР Крым VI созыва Савченко Светлану Борисовну приговорили к 14 годам лишения свободы за совершение государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).
Отмечается, что жалоба адвоката Савченко в Верховный Суд заключалась в том, что депутат якобы не была осведомлена о приговоре суда и, соответственно, ее адвокат не смог вовремя подать апелляционную жалобу.
"Однако, это не отвечает действительности, поскольку, уже на следующий день после оглашения приговора, Савченко, пытаясь высмеять осуждение, публично его прокомментировала в социальных сетях и СМИ. А значит была осведомлена о приговоре и могла вовремя реализовать свое право на защиту", - информирует прокуратура.
Так, Верховный Суд признал постановление Апелляционного суда об отказе адвокату в возобновлении сроков на апелляционное обжалование приговора Савченко должным образом мотивированным и законным.
"Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит", - говорится в сообщении.
Дополнение
Приговором суда установлено, что Савченко участвовала в заседании Верховной Рады АР Крым, на котором принято постановление "О независимости Крыма", согласно которому создан нелегитимное государственное образование "Республика Крым", а также постановление "О правоприемстве Республики Крым". Эти действия в дальнейшем привели к оккупации полуострова Крым.