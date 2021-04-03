Засуджена за держзраду кримська ексдепутатка Савченко програла у Верховному Суді

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Верховний Суд залишив без зміни ухвалу Київського апеляційного суду щодо відмови стороні захисту у поновленні строку на апеляційне оскарження вироку за вчинення державної зради колишньому депутату Верховної Ради Криму Світлани Савченко. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим та міста Севастополя.

Цитата:

“Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив без зміни ухвалу Київського апеляційного суду щодо відмови стороні захисту у поновленні строку на апеляційне оскарження вироку кримської депутатки Світлани Савченко”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що раніше, 10 грудня 2019 року, заочним вироком Святошинського районного суду міста Києва колишнього депутата Верховної Ради АР Крим VI скликання Савченко Світлану Борисівну засуджено до 14 років позбавлення волі за вчинення державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Зазначається, що скарга адвоката Савченко до Верховного Суду полягала у тому, що депутатка нібито не була обізнана стосовно вироку суду та, відповідно, її адвокат не зміг вчасно подати апеляційну скаргу.

“Проте, зазначене не відповідає дійсності, оскільки, вже на наступний день після проголошення вироку, Савченко, намагаючись висміяти своє засудження, публічно його прокоментувала у соціальних мережах та ЗМІ. А отже була обізнана стосовно вироку та могла вчасно реалізувати своє право на захист”, — інформує прокуратура.

Так, Верховний Суд визнав ухвалу Апеляційного суду про відмову адвокату в поновленні строку на апеляційне оскарження вироку Савченко належним чином вмотивованою та законною.

“Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає”, — зазначається в повідомленні.

Доповнення

Вироком суду встановлено, що Савченко брала участь у засіданнях Верховної Ради АР Крим, на яких прийнято постанову “О независимости Крыма”, згідно з якою створено нелегітимне державне утворення “Республика Крым”, а також постанову “О правоприемстве Республики Крым”. Ці дії в подальшому призвели до окупації півострова Крим.

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