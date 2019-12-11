Колишнього кримського депутата засудили до 14 років за державну зраду
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Святошинський районний суд міста Києва заочно засудив до 14 років позбавлення волі колишнього депутата Верховної Ради АР Крим VI скликання Світлану Савченко за державну зраду. Про це повідомив прокурор АР Крим Ігор Поночовний. Передає УНН з посиланням на пресслужбу прокуратуру АР Криму.
"За вчинення злочинів проти основ національної безпеки особи повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності і як приклад, депутата Світлану Савченко визнано винною у державній зраді та засуджено до 14 років позбавлення волі. Принциповим обов’язком прокуратури автономії при підтриманні публічного обвинувачення було довести вину та забезпечити невідворотність покарання", - зазначив Поночовний.
Також, повідомляється, що вироком суду встановлено, що Савченко брала участь у засіданнях Верховної Ради АР Крим, на яких прийнято постанову "О независимости Крыма", згідно з якою створено нелегітимне державне утворення "Республика Крым", а також постанову "О правоприемстве Республики Крым". Ці дії в подальшому призвели до окупації півострова Крим.
Нагадаємо, суд оголосив в розшук ексдепутата Криму Шувайнікова.