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Бывшего крымского депутата приговорили к 14 годам за государственную измену

Бывшего крымского депутата приговорили к 14 годам за государственную измену

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. Святошинский районный суд города Киева заочно приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего депутата Верховного Совета АР Крым VI созыва Светлану Савченко за государственную измену. Об этом сообщил прокурор АР Крым Игорь Поночовный. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуру АР Крым.

"За совершение преступлений против основ национальной безопасности лица должны быть привлечены к уголовной ответственности и в качестве примера, депутат Светлана Савченко признана виновным в государственной измене и приговорена к 14 годам лишения свободы. Принципиальным долгом прокуратуры автономии при поддержке публичного обвинения было доказать вину и обеспечить неотвратимость наказания", - отметил Поночовный.

Также сообщается, что приговором суда установлено, что Савченко участвовала в заседаниях Верховной Рады АР Крым, на которых принято постановление "О независимости Крыма", согласно которой создано нелегитимное государственное образование "Республика Крым", а также постановление "О правоприемстве Республики Крым". Эти действия в дальнейшем привели к оккупации полуострова Крым.

Напомним, суд объявил в розыск экс-депутата Крыма Шувайникова.

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