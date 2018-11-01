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Верховный Суд рассмотрит три дела о предоставлении Томоса

Верховный Суд рассмотрит три дела о предоставлении Томоса

Киев  •  УНН

 • 5741 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Верховный Суд рассмотрит три иска к Верховной Раде о признании противоправным и отмене постановления об обращении о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Судебной власти Украины.

"Верховный Суд рассмотрит несколько исков к Верховной Раде о признании противоправным и отмене постановления от 19 апреля 2018 года "О поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по состоянию на 30 октября в производстве суда было три таких исковых заявления от различных истцов.

"Два из них будут рассмотрены в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон по имеющимся материалам в срок... не более 60 дней со дня открытия производства по делу. Производство по этим делам открыты 8 и 9 октября", - сказано в сообщении.

Еще одно дело, как сообщается, назначено к рассмотрению в судебном заседании с сообщением (вызовом) сторон на 27 ноября 2018 года в 10:30.

Напомним, Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томосу об автокефалии Украинской православной церкви.

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех церквей.

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