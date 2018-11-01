Верховный Суд рассмотрит три дела о предоставлении Томоса
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Верховный Суд рассмотрит три иска к Верховной Раде о признании противоправным и отмене постановления об обращении о предоставлении Томоса об автокефалии Православной церкви в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Судебной власти Украины.
"Верховный Суд рассмотрит несколько исков к Верховной Раде о признании противоправным и отмене постановления от 19 апреля 2018 года "О поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по состоянию на 30 октября в производстве суда было три таких исковых заявления от различных истцов.
"Два из них будут рассмотрены в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон по имеющимся материалам в срок... не более 60 дней со дня открытия производства по делу. Производство по этим делам открыты 8 и 9 октября", - сказано в сообщении.
Еще одно дело, как сообщается, назначено к рассмотрению в судебном заседании с сообщением (вызовом) сторон на 27 ноября 2018 года в 10:30.
Напомним, Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления Томосу об автокефалии Украинской православной церкви.
Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех церквей.