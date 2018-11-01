Верховний Суд розгляне три справи щодо надання Томосу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Верховний Суд розгляне три позови до Верховної Ради про визнання протиправною та скасування постанови щодо звернення стосовно надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Судової влади України.
"Верховний Суд розгляне кілька позовів до Верховної Ради про визнання протиправною та скасування постанови від 19 квітня 2018 року "Про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання Томосу про автокефалію Православної Церкви в Україні", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, станом на 30 жовтня у провадженні суду було три таких позовних заяви від різних позивачів.
"Дві з них будуть розглянуті в порядку спрощеного позовного провадження без виклику сторін за наявними матеріалами у строк... не більше 60 днів із дня відкриття провадження у справі. Провадження в цих справах відкриті 8 та 9 жовтня", - сказано у повідомленні.
Ще одну справу, як повідомляється, призначено до розгляду в судовому засіданні з повідомленням (викликом) сторін на 27 листопада 2018 року о 10:30.
Нагадаємо, Вселенський патріархат продовжує процедуру надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві.
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