Верховний Суд розгляне три справи щодо надання Томосу

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Верховний Суд розгляне три позови до Верховної Ради про визнання протиправною та скасування постанови щодо звернення стосовно надання Томосу про автокефалію Православної церкви в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Судової влади України.