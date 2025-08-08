$41.460.15
Эксклюзив
09:44 • 360 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33 • 1864 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21 • 3218 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
09:00 • 9466 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
07:40 • 11088 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
06:06 • 28610 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
04:04 • 36413 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 27781 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 86502 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 62691 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Первое проявление новой имперской политики кремля: в МИД сделали заявление к годовщине нападения рф на Грузию
8 августа, 02:28 • 24918 просмотра
Украина и Румыния совместно построят мост через Тису
8 августа, 02:56 • 15564 просмотра
Новый президент Польши начал каденцию с конфликта с Туском: причина в аэропорте
06:38 • 15756 просмотра
МАГАТЭ на подстанциях: новая миссия выявила риски для АЭС Украины
07:29 • 16060 просмотра
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации
08:20 • 12607 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
09:00 • 9530 просмотра
Эксклюзив
09:00 • 9530 просмотра
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации
08:20 • 12779 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
06:06 • 28635 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
04:04 • 36435 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 86520 просмотра
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 86520 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Алексей Чернышов
Василий Малюк
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Индия
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мира
7 августа, 11:02 • 129319 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм
6 августа, 10:39 • 146098 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ
6 августа, 07:07 • 154048 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ
6 августа, 05:58 • 144511 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"
4 августа, 15:58 • 154426 просмотра
Шахед-136
Facebook
Ми-8
Ми-24
Тесла Модель Y

Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка

Киев • УНН

 • 1914 просмотра

Соучредительница банка Елена Соседка заявила об отсутствии у акционеров права оспаривать решение НБУ.

Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка

Верховный Суд в составе судей Кассационного административного суда вынес окончательное решение по делу банка "Конкорд", однако по сути дело так и не было рассмотрено. С кассационными жалобами в суд обращались Национальный банк Украины и Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Свои доводы также подавали и представители "Конкорда". Об этом сообщила соучредитель банка "Конкорд" Елена Соседка, пишет УНН.

Ранее суды первой инстанции признали незаконным решение Национального банка Украины об отзыве лицензии банка "Конкорд" и постановили его отменить. НБУ и Фонд гарантирования вкладов физических лиц не согласились с такими решениями и подали кассационную жалобу. Они требовали отменить решения судов и закрыть производство.

"Друзья, Верховный Суд отменил два предыдущих судебных решения, которыми мы доказали незаконность действий НБУ по лишению лицензии банка "Конкорд". После 7 месяцев ожидания кассации мы получили решение, которое не только противоречит праву, но и — здравому смыслу. Нас даже не вызвали в суд. Разбирательство состоялось в письменном производстве — без слушаний, без аргументов, без участия сторон", - написала Елена Соседка на своей странице в Facebook.

В то же время, как говорится в решении, суд не рассматривал сами кассации по существу. Таким образом, коллегия судей не опровергла ни одного из выводов судов предыдущих инстанций. Очевидно, для этого не было оснований, потому что решения предыдущих судов основывались на законе, логике и фактах. В них, в частности, говорилось о том, что Нацбанк не имел права ликвидировать банк без надлежащих на то оснований. Суды также признали, что проверка регулятора проводилась с нарушением. Кроме того, суды не выявили подтверждений того, что во время своей операционной деятельности "Конкорд" занимался отмыванием средств или другой противоправной деятельностью.

Вместо анализа сути кассационных жалоб Верховный Суд пришел к выводу, что акционеры банка, находящегося в процессе ликвидации, вообще не имеют права оспаривать решение НБУ о лишении лицензии банка.

И хотя коллегия судей не опровергла правильность выводов судов первой и апелляционной инстанций (а как бы могла — они очевидны), она пришла к абсурдному выводу: мол, мы вообще не имели права судиться с НБУ, а в Украине нет ни одного суда, который должен был бы рассматривать подобные иски. А разве это не грубое ограничение нашего конституционного права на справедливый суд? Чем акционеры банков хуже других украинцев? Почему такая избирательность?

- отметила Елена Соседка.

Поэтому, не рассматривая кассационные жалобы по существу и не давая правовую оценку решениям судов предыдущих инстанций, коллегия судей отменила решение Днепропетровского окружного административного суда и соответственно апелляционного суда и закрыла производство по делу, фактически оставив в силе спорное решение Нацбанка без правовой оценки его законности.

По мнению Елены Соседки, решение Верховного Суда выглядит ангажированным:

"Особенно поражает, что Верховный Суд проигнорировал собственную же практику по аналогичным делам. Более того — судья-докладчик по делу "Конкорда" всего за два дня до этого участвовал в рассмотрении дела другого банка… и там принял противоположное решение.

Это уже напоминает анекдот:

— Сколько будет 7×8?

— А мы покупаем или продаем?

Все эти факты свидетельствуют об ангажированности решения".

На практике это означает, что если завтра Нацбанк решит ликвидировать любой банк, даже без явных на то причин, правовой механизм защиты прав у его акционеров просто отсутствует.

Добавим

Несмотря на войну в Украине, процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года ликвидация была начата в отношении 8 банков. В 2023 году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Как заявляла Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.

Лилия Подоляк

Экономикаполитика
Национальный банк Украины
Украина