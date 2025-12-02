Верховный Суд оставил в силе пожизненный приговор депутату, взорвавшему гранаты на сессии сельсовета на Закарпатье

Верховный Суд подтвердил пожизненное заключение депутату Керецковского сельсовета, который в декабре 2023 года взорвал три гранаты во время заседания, травмировав 25 человек, двое из которых впоследствии скончались. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Прокуроры доказали: мужчина, будучи депутатом, принес на сессию три осколочные гранаты, привел их в боевую готовность и бросил на пол, пытаясь повлиять на решение местного совета - говорится в сообщении.

Взрывы прогремели мгновенно — 25 человек были травмированы, двое впоследствии скончались.

Суд первой инстанции признал его виновным по ч. 3 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 УК Украины и назначил пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Апелляция оставила приговор без изменений.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда согласился с доводами прокурора: наказание является справедливым и соответствует тяжести преступления.

Осужденный уже отбывает наказание. Вину признал частично.

Напомним

15 декабря 2023 года около 12:00 на сессии сельского совета обсуждался вопрос принятия бюджета на 2024 год. Во время заседания в зал вошел один из депутатов и взорвал три гранаты.

Как стало известно УНН, подрывником оказался депутат от "Слуги народа" Сергей Батрин.

22 ноября 2024 года депутат Керецковского сельсовета приговорен к пожизненному заключению за теракт с гранатами на заседании.