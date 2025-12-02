Верховний Суд залишив у силі довічний вирок депутату, який підірвав гранати на сесії сільради на Закарпатті

$42.340.08
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
11:54 • 14686 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
11:33 • 15795 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 13223 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 15430 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
2 грудня, 06:00 • 48572 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 47676 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
1 грудня, 15:35 • 58687 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 49204 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 45108 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України2 грудня, 04:03 • 37968 перегляди
Штурмовики зс рф на Покровському напрямку грабують тіла своїх товаришів по службі - "АТЕШ"2 грудня, 05:42 • 4728 перегляди
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА2 грудня, 07:07 • 28308 перегляди
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN 2 грудня, 07:31 • 17102 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю09:30 • 14837 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
11:54 • 14680 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
11:33 • 15789 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю09:30 • 14915 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
2 грудня, 06:00 • 48568 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 48829 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Тімур Міндіч
Україна
Сполучені Штати Америки
Брюссель
Ірландія
Донецька область
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 37489 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 39730 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 96097 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 70998 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 87054 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
The Guardian

Верховний Суд залишив у силі довічний вирок депутату, який підірвав гранати на сесії сільради на Закарпатті

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Верховний Суд підтвердив довічне ув'язнення депутату Керецьківської сільради, який підірвав три гранати на засіданні у грудні 2023 року. Внаслідок вибухів 25 людей травмовано, двоє померли.

Верховний Суд залишив у силі довічний вирок депутату, який підірвав гранати на сесії сільради на Закарпатті

Верховний Суд підтвердив довічне ув’язнення депутату Керецьківської сільради, який у грудні 2023 року підірвав три гранати під час засідання, травмувавши 25 людей, двоє з яких згодом померли. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Прокурори довели: чоловік, будучи депутатом, приніс на сесію три осколкові гранати, привів їх у бойову готовність і кинув на підлогу, намагаючись вплинути на рішення місцевої ради

- йдеться у повідомленні.

Вибухи пролунали миттєво — 25 людей були травмовані, двоє згодом померли.

Суд першої інстанції визнав його винним за ч. 3 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 КК України і призначив довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Апеляція залишила вирок без змін.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду погодився з доводами прокурора: покарання є справедливим і відповідає тяжкості злочину.

Засуджений уже відбуває покарання. Вину визнав частково.

Нагадаємо

15 грудня 2023 року близько 12:00 на сесії сільської ради обговорювалося питання ухвалення бюджету на 2024 рік. Під час засідання до зали увійшов один із депутатів та підірвав три гранати.

Як стало відомо УНН, підривником виявився  депутат від "Слуги народу" Сергій Батрин.

22 листопада 2024 року депутата Керецьківської сільради засуджено до довічного ув'язнення за теракт з гранатами на засіданні.

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Село
Довічне позбавлення волі
Сутички