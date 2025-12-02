Верховний Суд залишив у силі довічний вирок депутату, який підірвав гранати на сесії сільради на Закарпатті

Верховний Суд підтвердив довічне ув’язнення депутату Керецьківської сільради, який у грудні 2023 року підірвав три гранати під час засідання, травмувавши 25 людей, двоє з яких згодом померли. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Прокурори довели: чоловік, будучи депутатом, приніс на сесію три осколкові гранати, привів їх у бойову готовність і кинув на підлогу, намагаючись вплинути на рішення місцевої ради - йдеться у повідомленні.

Вибухи пролунали миттєво — 25 людей були травмовані, двоє згодом померли.

Суд першої інстанції визнав його винним за ч. 3 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 КК України і призначив довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Апеляція залишила вирок без змін.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду погодився з доводами прокурора: покарання є справедливим і відповідає тяжкості злочину.

Засуджений уже відбуває покарання. Вину визнав частково.

Нагадаємо

15 грудня 2023 року близько 12:00 на сесії сільської ради обговорювалося питання ухвалення бюджету на 2024 рік. Під час засідання до зали увійшов один із депутатів та підірвав три гранати.

Як стало відомо УНН, підривником виявився депутат від "Слуги народу" Сергій Батрин.

22 листопада 2024 року депутата Керецьківської сільради засуджено до довічного ув'язнення за теракт з гранатами на засіданні.