Верховный Суд объяснил, когда начинается военная служба у мобилизованных
Киев • УНН
Верховный Суд постановил, что военная служба для мобилизованных начинается со дня отправления в воинскую часть с ТЦК и СП. Принятие присяги не является определяющим моментом начала службы.
Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда постановил, что для гражданина, призванного на военную службу по мобилизации, началом военной службы является день отправки в воинскую часть из территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а не момент принятия военной присяги.
Об этом сообщает ККС ВС, передает УНН. Такой вывод сделан по результатам рассмотрения дела № 233/2667/23.
Детали
В ней военнослужащего признали виновным по ч. 4 ст. 402 УК Украины за отказ выполнить боевое распоряжение командира. Ему приказали прибыть для оборудования инженерных сооружений и подготовки запасных огневых позиций на второй линии обороны. Однако военный отказался, что могло привести к прорыву позиций украинских защитников.
В кассационной жалобе сторона защиты отметила, что обвиняемый имел все законные основания не выполнять приказ командира, поскольку не принимал присяги, не получал надлежащей военной подготовки и незаконно был мобилизован
Верховный Суд оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций. Он отметил, что обвиняемый сам отказался принимать присягу, что подрывает боеготовность армии и ее авторитет.
Кроме того, военный не выполнил приказ получить оружие и пройти обучение, а отсутствие подготовки вызвано его собственными действиями.
Суд сослался на ст. 24 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», которая не связывает принятие присяги с началом военной службы. Поэтому для мобилизованного военная служба начинается с момента отправления в воинскую часть.
Напомним,
По новому проекту частичной военной службы, в ряды ВСУ может присоединиться от 300 до 800 тысяч человек.