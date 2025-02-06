Верховный Суд объяснил, когда начинается военная служба у мобилизованных

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда постановил, что для гражданина, призванного на военную службу по мобилизации, началом военной службы является день отправки в воинскую часть из территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а не момент принятия военной присяги.

Об этом сообщает ККС ВС, передает УНН. Такой вывод сделан по результатам рассмотрения дела № 233/2667/23.

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В ней военнослужащего признали виновным по ч. 4 ст. 402 УК Украины за отказ выполнить боевое распоряжение командира. Ему приказали прибыть для оборудования инженерных сооружений и подготовки запасных огневых позиций на второй линии обороны. Однако военный отказался, что могло привести к прорыву позиций украинских защитников.

В кассационной жалобе сторона защиты отметила, что обвиняемый имел все законные основания не выполнять приказ командира, поскольку не принимал присяги, не получал надлежащей военной подготовки и незаконно был мобилизован