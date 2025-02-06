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Верховный Суд объяснил, когда начинается военная служба у мобилизованных

Верховный Суд объяснил, когда начинается военная служба у мобилизованных

Киев  •  УНН

 • 2905 просмотра

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Верховный Суд постановил, что военная служба для мобилизованных начинается со дня отправления в воинскую часть с ТЦК и СП. Принятие присяги не является определяющим моментом начала службы.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда постановил, что для гражданина, призванного на военную службу по мобилизации, началом военной службы является день отправки в воинскую часть из территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а не момент принятия военной присяги.

Об этом сообщает ККС ВС, передает УНН.  Такой вывод сделан по результатам рассмотрения дела № 233/2667/23.

Детали

В ней военнослужащего признали виновным по ч. 4 ст. 402 УК Украины за отказ выполнить боевое распоряжение командира. Ему приказали прибыть для оборудования инженерных сооружений и подготовки запасных огневых позиций на второй линии обороны. Однако военный отказался, что могло привести к прорыву позиций украинских защитников.

В кассационной жалобе сторона защиты отметила, что обвиняемый имел все законные основания не выполнять приказ командира, поскольку не принимал присяги, не получал надлежащей военной подготовки и незаконно был мобилизован

- говорится в сообщении.

Верховный Суд оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций. Он отметил, что обвиняемый сам отказался принимать присягу, что подрывает боеготовность армии и ее авторитет.

Кроме того, военный не выполнил приказ получить оружие и пройти обучение, а отсутствие подготовки вызвано его собственными действиями.

Суд сослался на ст. 24 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», которая не связывает принятие присяги с началом военной службы. Поэтому для мобилизованного военная служба начинается с момента отправления в воинскую часть.

Напомним,

По новому проекту частичной военной службы, в ряды ВСУ может присоединиться от 300 до 800 тысяч человек. 

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика

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