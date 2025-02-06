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Верховний Суд пояснив, коли починається військова служба у мобілізованих

Верховний Суд пояснив, коли починається військова служба у мобілізованих

Київ • УНН

 • 38616 перегляди

Верховний Суд постановив, що військова служба для мобілізованих починається з дня відправлення у військову частину з ТЦК та СП. Прийняття присяги не є визначальним моментом початку служби.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду ухвалив, що для громадянина, призваного на військову службу під час мобілізації, початком військової служби є день відправлення у військову частину з територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а не момент складання військової присяги.

Про це повідомляє ККС ВС, передає УНН.  Такий висновок зроблено за результатами розгляду справи № 233/2667/23.

Деталі

У ній військовослужбовця визнали винним за ч. 4 ст. 402 КК України за відмову виконати бойове розпорядження командира. Йому наказали прибути для обладнання інженерних споруд і підготовки запасних вогневих позицій на другій лінії оборони. Однак військовий відмовився, що могло призвести до прориву позицій українських захисників.

У касаційній скарзі сторона захисту зазначила, що обвинувачений мав усі законні підстави не виконувати наказ командира, оскільки не приймав присяги, не отримував належної військової підготовки та незаконно був мобілізований

- йдеться у повідомленні.

Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій. Він наголосив, що обвинувачений сам відмовився приймати присягу, що підриває боєготовність армії та її авторитет.

Крім того, військовий не виконав наказ отримати зброю і пройти навчання, а відсутність підготовки спричинена його власними діями.

Суд послався на ст. 24 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", яка не пов’язує прийняття присяги з початком військової служби. Тому для мобілізованого військова служба починається з моменту відправлення у військову частину.

Нагадаємо

За новим проєктом часткової військової служби, до лав ЗСУ може приєднатися від 300 до 800 тисяч осіб. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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