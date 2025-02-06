Верховний Суд пояснив, коли починається військова служба у мобілізованих

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду ухвалив, що для громадянина, призваного на військову службу під час мобілізації, початком військової служби є день відправлення у військову частину з територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а не момент складання військової присяги.

Про це повідомляє ККС ВС, передає УНН. Такий висновок зроблено за результатами розгляду справи № 233/2667/23.

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У ній військовослужбовця визнали винним за ч. 4 ст. 402 КК України за відмову виконати бойове розпорядження командира. Йому наказали прибути для обладнання інженерних споруд і підготовки запасних вогневих позицій на другій лінії оборони. Однак військовий відмовився, що могло призвести до прориву позицій українських захисників.

У касаційній скарзі сторона захисту зазначила, що обвинувачений мав усі законні підстави не виконувати наказ командира, оскільки не приймав присяги, не отримував належної військової підготовки та незаконно був мобілізований