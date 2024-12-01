Верховный представитель ЕС об отправке иностранных военных в Украину: ничего нельзя исключать

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас комментируя идею отправку иностранных военных в Украину заявила, что ничего исключать нельзя и в этом вопросе следует сохранять определенную стратегическую двусмысленность. Об этом она сказала в интервью ANSA, передает УНН.

"До сих пор дискуссия велась вокруг того, какие страны готовы отправить солдат в Украину, а какие нет: я считаю, что ничего исключать нельзя и в этом вопросе следует сохранять определенную стратегическую двусмысленность", - сказала Каллас.

Каллас подчеркнула, что Европа могла бы "сыграть свою роль", если бы прекращение огня действительно было достигнуто и необходимо было бы отправить войска для проверки его соблюдения.

"Выбор в этом плане в любом случае остается за Украиной", - отметила она.

Кроме того, Каллас заявила, что уже "наводит мосты с администрацией США".

"Но, когда я слышу сообщения от государств-членов, которые провели переговоры с администрацией Трампа… они больше не говорят, что положить конец этой войне так легко. Возможно, нам следует спросить себя, не полезно ли перемирие россиянам, чтобы они не отказались от своих целей, потому что Украине сейчас тяжело, но мы переоцениваем москву: их экономика вступила в тяжелую фазу, между санкциями, дефицитом , инфляция, нехватка кадров", - заявила Каллас.

Она отметила, что поэтому продолжать поддерживать Украину также "в интересах США", поскольку победа москвы "усилит Китай, Иран и Северную Корею, которые уже действуют вместе".

Дополнение

В ЕС сообщали, что еще нет консенсуса среди членов Европейского Союза относительно отправки в Украину инструкторов для обучения украинских военных.

The Times со ссылкой на источники сообщало, что военное руководство Великобритании сейчас изучает возможность отправки своих инструкторов в Украину, предварительно на запад страны.

Совет (ЕС) принял решение о продлении мандата миссии по военной помощи ЕС в поддержку Украины (EUMAM Ukraine) еще на два года, до 15 ноября 2026 года, с бюджетным ассигнованием в объеме почти 409 миллионов евро на период с 14 ноября 2024 года до 15 ноября 2026 года.