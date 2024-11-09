В ЕС нет консенсуса по отправке инструкторов в Украину - Боррель
Киев • УНН
Страны ЕС пока не достигли согласия по размещению военных инструкторов на территории Украины. Миссия EUMAM Ukraine продолжит обучение 75 тысяч украинских военных за пределами Украины до зимы 2024/2025.
Еще нет консенсуса среди членов Европейского Союза относительно отправки в Украину инструкторов для обучения украинских военных. Об этом заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время совместной Совместная пресс-конференции с главой МИД Андреем Сибигой, передает УНН.
«Относительно учебной миссии, которая будет действовать на украинской территории. Еще нет консенсуса государств-участников для того, чтобы это было осуществлено»,- сказал Боррель.
Он отметил, что это не мешает миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) продолжать свою работу. Миссия доведет общее количество обученных украинских военных до 75 тыс. до конца зимы 2024/2025 года.
Дополнение
The Times со ссылкой на источники сообщало, что военное руководство Великобритании сейчас изучает возможность отправки своих инструкторов в Украину, предварительно на запад страны.
Совет (ЕС) принял решение о продлении мандата миссии по военной помощи ЕС в поддержку Украины (EUMAM Ukraine) еще на два года, до 15 ноября 2026 года, с бюджетным ассигнованием в объеме почти 409 миллионов евро на период с 14 ноября 2024 года до 15 ноября 2026 года.