Верховная Рада призвала ООН рассмотреть правомерность членства россии в ООН
Киев • УНН
Верховная Рада обратилась в ООН относительно правомерности членства россии в организации. Парламент также призвал предоставить Украине согласие на дальнобойные удары по военным целям рф и расширить санкции.
Верховная Рада обратилась в ООН по поводу правовых оснований пребывания России в составе членов ООН, пишет УНН со ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко.
Детали
По словам Гончаренко, Рада поддержала проект Постановления об Обращении Верховной Рады к парламентам и правительствам иностранных государств №12277 относительно правовых оснований пребывания России в составе членов ООН. "За" проголосовало 287 нардепов.
Также депутаты обратились к парламентам и правительствам стран по поводу неэффективности гарантий безопасности согласно Будапештскому меморандуму. Их обращение состояло из следующих тезисов:
- дать согласие Украине на дальнобойные удары по всем законным военным целям на территории россии;
- обратиться к национальным правительствам относительно принятия решения о приглашении Украины в НАТО;
- расширить санкции против россии и оказать военную поддержку Украине;
- продолжать оказывать давление на рф до полного восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанной государственной границы;
- консолидировать усилия для привлечения к ответственности военно-политического руководства российской федерации за совершение преступления агрессии.
Напомним,
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в начале года заявлял, что постоянные члены Совета Безопасности ООН не готовы не только к практическим шагам по лишению российской федерации всех полномочий, но и к началу политической дискуссии на эту тему.